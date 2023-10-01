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В мемориале пострадавшим от репрессий установили бюст Сталина

В мемориале пострадавшим от репрессий в Тульской области установили бюст Сталина

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Сергей Пятаков/РИА Новости

В мемориале пострадавшим от репрессий в Тульской области установили бюст Иосифа Сталина, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Директор мемориала Александр Чуносов счел такой шаг «логичным», так как Сталин имел отношение к репрессиям, и таким образом руководство комплекса решило отразить то время.

Также в экспозиции висит портрет Сталина, который, по мнению Чуносова, никого не смущает.

Ранее Великолукская епархия заявила о проведении служебной проверки из-за освящения памятника Иосифу Сталину на территории завода «Микрон». В епархии уточнили, что 15 августа в Великих Луках открыли памятник Сталину. В торжественном мероприятии без благословения и согласования с Епархиальным управлением приняли участие местные священнослужители.

В сообщении подчеркнули, что действия священников и их высказывания не являются выражением позиции Русской Православной Церкви и отражают лишь их личные взгляды и убеждения.

Ранее россиянин выставил на продажу пятикопеечную монету за 70 млн рублей.

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