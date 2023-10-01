Двое мужчин напали на восьмилетнего мальчика, чтобы отомстить его старшему брату

Во Франции ищут неизвестных, которые избили восьмилетнего ребенка, чтобы отомстить его старшему брату. Об этом сообщает Actu17.

29 сентября в Нантере двое молодых людей напали на школьника, который играл в футбол с детьми своего возраста. По некоторым данным, нападавшие собирались отомстить старшему брату мальчика.

Злоумышленники избили пострадавшего и спустили с него брюки, чтобы унизить перед друзьями. Ребенок был доставлен в больницу с гематомами и ссадинами на лице.

Мать потерпевшего подала заявление в полицию.

Ранее в Пермском крае школьница избила свою сверстницу, приревновав ее к своему молодому человеку.