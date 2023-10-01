Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Двое мужчин напали на восьмилетнего мальчика, чтобы отомстить его старшему брату

В пригороде Парижа двое мужчин избили ребенка перед друзьями из мести его брату

close
100%
Christophe Ena/AP

Во Франции ищут неизвестных, которые избили восьмилетнего ребенка, чтобы отомстить его старшему брату. Об этом сообщает Actu17.

29 сентября в Нантере двое молодых людей напали на школьника, который играл в футбол с детьми своего возраста. По некоторым данным, нападавшие собирались отомстить старшему брату мальчика.

Злоумышленники избили пострадавшего и спустили с него брюки, чтобы унизить перед друзьями. Ребенок был доставлен в больницу с гематомами и ссадинами на лице.

Мать потерпевшего подала заявление в полицию.

Ранее в Пермском крае школьница избила свою сверстницу, приревновав ее к своему молодому человеку.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий