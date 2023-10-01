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Украинский дрон атаковал здание в Трубчевске Брянской области

Shot: украинский дрон атаковал здание «Брянскэнерго» в Трубчевске

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Shutterstock

Украинский беспилотник атаковал здание «Брянскэнерго» в городе Трубчевске Брянской области 30 сентября, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, в районе 23.00 ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство у здания энергетической компании «Брянскэнерго», расположенного в 19 км от границы с Украиной.

В результате никто не пострадал, разрушений нет, отмечает Shot.

30 сентября губернатор региона Александр Богомаз сообщал об атаке украинского беспилотника на Трубчевск.

1 октября в Минобороны РФ заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Краснодарского края.

В этот же день в одном из районов Смоленска сбили три украинских беспилотника, сообщал губернатор Смоленска Василий Анохин.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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