В Харькове на блок-посту неизвестные в военной форме обезоружили полицейских

В Харькове на блок-посту люди в военной форме отобрали табельное оружие у дежуривших там полицейских, заявив, что это была «тренировка». Видео инцидента опубликовало издание «Страна.ua».

Произошедшее запечатлела нагрудная камера одного из правоохранителей. 29 сентября в районе 15.00 к блок-посту подъехали четыре машины, оттуда вышли люди в военной форме. У некоторых из них были нашивки подразделения «Кракен». Они заставили полицейских и военных лечь на землю, забрали у них табельное оружие.

Один из мужчин заявил, что они «ГУРовцы» из подразделения ВЧ 0458 и «тренируются каждый день», чтобы правоохранители могли «спокойно стоять» на своих блок-постах и к ним не проникли диверсанты.

Люди, захватившие блок-пост, заявили, что военных из их подразделения ВЧ 0458 на указанном посту проверять нельзя.

«Вы должны нам помогать, а не искать среди нас врагов, услышали? Мы тренируемся потому, что завтра мы идем на боевое задание, и мои ребята должны уметь защищать вас», — заявил полицейским один из людей в военной форме.

Затем неизвестные покинули пост.

По информации украинских источников, в войсковой части А0458 дислоцируется подразделение «Кракен» Главного разведывательного управления (ГУР) Минобороны Украины.

Как сообщали в Нацполиции Украины, с февраля 2022 года в стране фиксируется рост количества преступлений в сфере незаконного оборота оружия.

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