Москвичам рассказали, когда можно ждать выпадения снега

Наступивший октябрь в Москве прогнозируется неустойчивым, первый снег может выпасть в первой декаде месяца, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Об этом сообщается на портале «Метеовести».
По словам метеоспециалиста, вскоре москвичей ждут первые заморозки.
Как добавил Леус, начавшийся с дождей второй месяц в столице ожидается крайне неустойчивым. Так, будет частая смена погодных процессов.
«Во втором осеннем месяце в регионе будет преобладать циклоническая деятельность, и москвичи еще увидят на столичных термометрах значения в +17...+19°C, а во второй половине месяца ожидаются первые заморозки», — объяснил эксперт.
Осадков в Москве в октябре прогнозируется значительно больше, чем в сентябре.
В последние дни первой декады октября может выпасть снег, заключил Леус.
До этого Тишковец заявлял, что столица может установить новый температурный рекорд по теплу 29 сентября.
Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.