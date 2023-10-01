Москвичам рассказали, когда можно ждать выпадения снега

Наступивший октябрь в Москве прогнозируется неустойчивым, первый снег может выпасть в первой декаде месяца, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Об этом сообщается на портале «Метеовести».

По словам метеоспециалиста, вскоре москвичей ждут первые заморозки.

Как добавил Леус, начавшийся с дождей второй месяц в столице ожидается крайне неустойчивым. Так, будет частая смена погодных процессов.

«Во втором осеннем месяце в регионе будет преобладать циклоническая деятельность, и москвичи еще увидят на столичных термометрах значения в +17...+19°C, а во второй половине месяца ожидаются первые заморозки», — объяснил эксперт.

Осадков в Москве в октябре прогнозируется значительно больше, чем в сентябре.

В последние дни первой декады октября может выпасть снег, заключил Леус.

До этого Тишковец заявлял, что столица может установить новый температурный рекорд по теплу 29 сентября.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.