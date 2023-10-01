Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянин отдал мошенникам 1,5 млн рублей, пытаясь оформить матери гражданство Израиля

Shot: в Москве мужчина отдал мошенникам 1,5 млн рублей за гражданство Израиля

close
100%
Depositphotos

Бизнесмен из Москвы лишился крупной суммы денег, при попытке оформить для пожилой матери гражданство Израиля. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

56-летний мужчина помогал матери с оформлением израильского гражданства, процесс шел медленно. На помощь москвичу пришла знакомая, которая сообщила, что у нее есть друг, который имеет связи в Посольстве Израиля в Москве и может ускорить срок оформления документов.

За свою работу посредник попросил 10 тысяч долларов для подготовки необходимой документации, еще 14 тысяч долларов нужно было передать в качестве финансовой помощи центру толерантности.

Москвич передал требуемые деньги, после чего «друг» исчез и перестал выходить на связь, мужчина обратился в полицию, ущерб он оценил в полтора миллиона рублей.

Ранее в Ленобласти женщина перевела аферистам 13 миллионов рублей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий