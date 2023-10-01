Россиянин отдал мошенникам 1,5 млн рублей, пытаясь оформить матери гражданство Израиля

Бизнесмен из Москвы лишился крупной суммы денег, при попытке оформить для пожилой матери гражданство Израиля. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

56-летний мужчина помогал матери с оформлением израильского гражданства, процесс шел медленно. На помощь москвичу пришла знакомая, которая сообщила, что у нее есть друг, который имеет связи в Посольстве Израиля в Москве и может ускорить срок оформления документов.

За свою работу посредник попросил 10 тысяч долларов для подготовки необходимой документации, еще 14 тысяч долларов нужно было передать в качестве финансовой помощи центру толерантности.

Москвич передал требуемые деньги, после чего «друг» исчез и перестал выходить на связь, мужчина обратился в полицию, ущерб он оценил в полтора миллиона рублей.

Ранее в Ленобласти женщина перевела аферистам 13 миллионов рублей.