В МИД Турции прокомментировали попытку теракта

Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан пообещал продолжить борьбу с террористической деятельностью и за пределами страны после попытки совершения теракта в Анкаре 1 октября. Об этом сообщается на странице турецкого дипломата в социальной сети X.

Глава МВД Турции Али Ерликая уточнял, что была совершена попытка теракта возле здания министерства в центре Анкары.

Фидан подчеркнул, что осуждает попытку теракта, пожелав также выздоровления получившим ранения сотрудникам полиции.

«Мы решительно продолжим борьбу с терроризмом как в Турции, так и за ее пределами», — пояснил турецкий министр иностранных дел.

Ни одна террористическая группировка пока не заявила о своей ответственности за инцидент.

Известно, что главная прокуратура Анкары уже начала расследование теракта у здания МВД Турции.

Также в августе у турецкого порта Дериндже произошел взрыв. Турецкие СМИ уточняли, что взрыв произошел в элеваторе в момент загрузки судна с зерном.

Ранее в Талибане (организация запрещена в России) прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ (организация запрещена в России)*.