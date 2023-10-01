В МИД Турции прокомментировали попытку теракта

Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан пообещал продолжить борьбу с террористической деятельностью и за пределами страны после попытки совершения теракта в Анкаре 1 октября. Об этом сообщается на странице турецкого дипломата в социальной сети X.
Глава МВД Турции Али Ерликая уточнял, что была совершена попытка теракта возле здания министерства в центре Анкары.
Фидан подчеркнул, что осуждает попытку теракта, пожелав также выздоровления получившим ранения сотрудникам полиции.
«Мы решительно продолжим борьбу с терроризмом как в Турции, так и за ее пределами», — пояснил турецкий министр иностранных дел.
Ни одна террористическая группировка пока не заявила о своей ответственности за инцидент.
Известно, что главная прокуратура Анкары уже начала расследование теракта у здания МВД Турции.
Также в августе у турецкого порта Дериндже произошел взрыв. Турецкие СМИ уточняли, что взрыв произошел в элеваторе в момент загрузки судна с зерном.
Ранее в Талибане (организация запрещена в России) прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ (организация запрещена в России)*.