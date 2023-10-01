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В МИД Турции прокомментировали попытку теракта

Глава МИД Турции Фидан пообещал, что страна продолжит борьбу с терроризмом

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Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан пообещал продолжить борьбу с террористической деятельностью и за пределами страны после попытки совершения теракта в Анкаре 1 октября. Об этом сообщается на странице турецкого дипломата в социальной сети X.

Глава МВД Турции Али Ерликая уточнял, что была совершена попытка теракта возле здания министерства в центре Анкары.

Фидан подчеркнул, что осуждает попытку теракта, пожелав также выздоровления получившим ранения сотрудникам полиции.

«Мы решительно продолжим борьбу с терроризмом как в Турции, так и за ее пределами», — пояснил турецкий министр иностранных дел.

Ни одна террористическая группировка пока не заявила о своей ответственности за инцидент.

Известно, что главная прокуратура Анкары уже начала расследование теракта у здания МВД Турции.

Также в августе у турецкого порта Дериндже произошел взрыв. Турецкие СМИ уточняли, что взрыв произошел в элеваторе в момент загрузки судна с зерном.

Ранее в Талибане (организация запрещена в России) прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ (организация запрещена в России)*.

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