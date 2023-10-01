Школьник получил ожоги от вспыхнувшего зарядного устройства телефона

Девятилетний мальчик получил сильные ожоги из-за загоревшегося зарядного устройства телефона. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Новосибирской области.

В Кочковском районе Новосибирской области девятилетний школьник получил ожоги 1 и 2 степени из-за телефонной зарядки. Подросток поставил телефон заряжаться и оставил его на кровати, ночью зарядка воспламенилась, огонь перекинулся сначала на матрас, а потом на спящего мальчика.

Пострадавший госпитализирован. В МЧС порекомендовали использовать только сертифицированные зарядки для электронных устройств и не оставлять гаджеты рядом с кроватью.

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