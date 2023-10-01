Появилось видео взрыва в Анкаре

Момент взрыва у здания МВД в центре Анкары попал на камеры видеонаблюдения, его опубликовал в соцсети X ресурс Clash Report.

По информации источника, на месте взрыва нашли остатки огнемета RPO-A Shmel.

СМИ также сообщает, что в этот день должно было открыться Великое национальное собрание Турции и депутаты должны были присутствовать на этом событии. Уточняется, что к зданию МВД подъехал серый автомобиль Renault Kango. Один из предполагаемых террористов выстрелил по нему из длинноствольного ружья, его ликвидировали полицейские. Другой преступник подорвал себя.

Найденные в машине коробки извлекли из автомобиля и взорвали под контролем специалистов.

Как сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, в ходе перестрелки с террористами двое полицейских получили нетяжелые ранения.

Район, где произошел инцидент, оцеплен, там работают взрывотехники и полицейские.

Ранее СК России показал видео с последствиями теракта на Крымском мосту.