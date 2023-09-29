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В Екатеринбурге появится генконсульство Белоруссии

Правительство России одобрило создание в Екатеринбурге генконсульства Белоруссии

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Reuters

Правительство России одобрило создание генерального консульства Белоруссии в Екатеринбурге. Об этом сказано в распоряжении, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение МИД России <…> об открытии в г. Екатеринбурге генерального консульства Республики Белоруссия с консульским округом», — говорится в документе.

Согласно распоряжению, в этот консульский округ войдут территории Пермского края, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, а также ХМАО и ЯНАО.

Правительству Свердловской области рекомендовано выделить в данном городе служебные и жилые помещения на условиях аренды или покупки в собственность Белоруссией, а также решить другие организационные вопросы.

Ранее премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что в Краснодаре будет открыто отделение посольства Белоруссии.

30 июня в Санкт-Петербурге открылось генконсульство Белоруссии.

В конце декабря 2022 года генеральное консульство России открылось в белорусском городе Гродно.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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