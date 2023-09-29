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В Москве мать пойдет под суд за то, что заперла детей в квартире на сутки без еды

В Москве детей на сутки заперли в квартире без еды

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Shutterstock

В Москве женщину подозревают в истязании детей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в одной из квартир дома на улице Маршала Еременко. По данным правоохранителей, 21-летняя местная жительница оставила в запертой комнате двух детей, одному из которых два года, а второму – год.

«Дети находились в запертой комнате без еды и одежды, дверь в комнату была заставлена с обратной стороны двумя пеноблоками», — сообщается в публикации.
В полицию обратились соседи, так как услышали громкие крики детей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, которое находится на контроле в прокуратуре. Детей направили в медучреждение.

Ранее в Томской области суд арестовал мать, которую подозревают в истязании шестилетней дочери.

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