В Москве мать пойдет под суд за то, что заперла детей в квартире на сутки без еды

В Москве женщину подозревают в истязании детей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в одной из квартир дома на улице Маршала Еременко. По данным правоохранителей, 21-летняя местная жительница оставила в запертой комнате двух детей, одному из которых два года, а второму – год.

«Дети находились в запертой комнате без еды и одежды, дверь в комнату была заставлена с обратной стороны двумя пеноблоками», — сообщается в публикации.

В полицию обратились соседи, так как услышали громкие крики детей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, которое находится на контроле в прокуратуре. Детей направили в медучреждение.

Ранее в Томской области суд арестовал мать, которую подозревают в истязании шестилетней дочери.