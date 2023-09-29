Российские школьницы пострадали после падения с чердака заброшенного здания

В Амурской области двух девочек 2010 и 2012 годов рождения госпитализировали после падения в заброшенном здании. Прокуратура начала проверку по факту случившегося, сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Инцидент произошел на территории школы №192 в городе Свободный. Несовершеннолетние забрались в двухэтажное заброшенное здание и упали с чердака на первый этаж. В результате с повреждениями различной степени тяжести их доставили в медицинское учреждение.

СК возбудил уголовное дело по статье «халатность».

Ранее в Калининграде 12-летний школьник упал с высоты, играя с друзьями в заброшенном здании.