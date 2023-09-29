Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские школьницы пострадали после падения с чердака заброшенного здания

В Амурской области две девочки упали с чердака заброшенной школы

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Амурской области двух девочек 2010 и 2012 годов рождения госпитализировали после падения в заброшенном здании. Прокуратура начала проверку по факту случившегося, сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Инцидент произошел на территории школы №192 в городе Свободный. Несовершеннолетние забрались в двухэтажное заброшенное здание и упали с чердака на первый этаж. В результате с повреждениями различной степени тяжести их доставили в медицинское учреждение.

СК возбудил уголовное дело по статье «халатность».

Ранее в Калининграде 12-летний школьник упал с высоты, играя с друзьями в заброшенном здании.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях