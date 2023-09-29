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В Орске четверых мигрантов задержали за массовую драку на закупочной базе

В Орске полиция задержала четверых мигрантов за массовую драку

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Орске произошла массовая драка мигрантов. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел 22 сентября на территории торгово-закупочной базы «Солнечная». По версии правоохранителей, используя деревянные палки и металлические прутья, граждане стран Средней Азии нанесли удары одному из работников.

«Задержаны четверо местных жителей, решается вопрос о заключении их под стражу», — сообщается в публикации.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия. Таким образом, предполагаемые злоумышленники могут получить до семи лет лишения свободы.

Ранее в Подмосковье школьник попал в больницу с оторванным пальцем после драки со старшими товарищами.

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