Появились подробности о состоянии ребенка, которого держал в плену житель Магнитогорска

Ребенок, которого вместе с матерью удерживал в плену 41-летний житель Магнитогорска, длительное время не выходил на улицу, поэтому после освобождения боится света. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

«Сейчас с семьей работают органы опеки», — уточнил собеседник газеты.

По его словам, мальчика могут изъять из семьи. Сотрудники соцзащиты проверят его мать и выяснят информацию про отца ребенка.

Самого мужчину, который держал мать и ребенка в плену, поместили в психбольницу.

До этого стало известно, что он на полгода запер свою партнершу и ее ребенка в квартире на последнем этаже многоэтажки. Все это время они находились без связи. Для освобождения пострадавших на место вызвали спасателей, которые помогли им выбраться через окно.

Жильцы дома уже обращали внимание на странное поведение гражданина, так, например, он был замечен за вандализмом. Мужчина рисовал маркером на дверях подъездов и пачкал стены лифта фекалиями. Однако то, что неадекват избил свою сожительницу и взял ее в заложники с ребенком, выяснилось лишь недавно.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском мужчины похитили ребенка с территории школы.