В Петербурге загорелся автобус детьми

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку после возгорания школьного автобуса, который перевозил детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 29 сентября на пересечении улицы Солдата Корзуна и проспекта Маршала Жукова. По данным РИА Новости, возгорание произошло в моторном отсеке автобусе. В момент ЧП в салоне были пассажиры: четверо детей с инвалидностью и двое сопровождавших их взрослых.

Все успели вовремя покинуть неисправный автобус и пересесть на другой.

Ранее в Мурманской области у автобуса на ходу загорелось и взорвалось колесо.