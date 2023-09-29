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В Петербурге побит температурный рекорд

Синоптик Колесов: воздух в Петербурге впервые за 42 года прогрелся до +22,5°C

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что в городе побит сентябрьский температурный рекорд 1981 года — температура поднялась до +22,5 °C. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

«Температура воздуха в городе достигла +22,5 градуса и максимум 1981 года +22,3 градуса не устоял. Но время еще есть и будет еще немного теплее», — рассказал он.

При этом метеоролог допустил, что в субботу в северной столице начнется похолодание и восстановится дождливая погода.

До этого синоптик рассказал, когда в Москве похолодает.

По словам синоптика, 28 сентября температура будет держаться на уровне +19...+24 ℃, что ближе к нормам июня и августа, а в пятницу, 29 сентября, поднимется до +20...+25 ℃. В последний день сентября температура воздуха будет колебаться от +8 до +13 градусов ночью и от +19 до +24 градусов днем, а с 1 октября, по словам специалиста, в Москву прорвется холодный фронт североатлантического циклона. В этот день ожидаются ливни и температура днем +13...+18 ℃.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

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