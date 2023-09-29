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Врач перечислил самые опасные продукты для почек

Диетолог Гинзбург: избыток соленой пищи негативно сказывается на работе почек

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Depositphotos

Избыточное употребление соленой рыбы и картофельных чипсов в рационе может негативно сказаться на работе почек. Об этом в интервью «Москве 24» предупредил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Вторая группа — это продукты копченые и жареные, при условии что употребляются в больших количествах. Они содержат такие токсичные вещества, которые могут, проходя всякий раз через почки, отравлять их клетки и снижать функциональную активность органа», — продолжил Гинзбург.

Кроме того, по его словам, почкам может навредить большое количество мяса в рационе. Врач пояснил, что избыток белка создает в крови избыток аминокислот, который органу необходимо перерабатывать. Тем самым он быстрее изнашивается.

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева до этого отмечала, что людям с заболеваниями почек, а также с гипертонией стоит отказаться от квашеной капусты. При подобных недугах, по ее словам, этот продукт может быть вредным из-за большого содержания соли.

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