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«Не мороз, дойдешь»: в Свердловской области из автобуса высадили ребенка без наличных

«КП»: водитель в Свердловской области высадил из автобуса ребенка без наличных

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В Каменске-Уральском Свердловской области водитель маршрута № 201 высадил из автобуса школьницу, которая забыла наличные дома. Об этом kp.ru рассказал ее брат Павел.

По его словам, у девочки с собой была только банковская карта.

«На обратной дороге после школы приехал автобус без кондуктора. Сестра зашла в автобус и сказала водителю, что у нее только карта. На что он попросил ее выйти. Девочка сказала, что заплатит в следующий раз не 23 рубля, а 46. На это водитель ей отказал», — сообщил Павел.

Семья школьницы собирается пожаловаться на водителя, потому что он, по мнению родственников, проявил жесткое отношение к ребенку. Брат школьницы отметил, что девочке нужно было возвращаться домой по небезопасному маршруту через гаражи и пустыри.

«В автобусе находилась пожилая женщина, которая говорила ребенку выходить из автобуса. Объясняла, что она торопится, а из-за ребенка-безбилетника автобус не едет. Девочка вновь пыталась договориться с водителем. На что ей вновь отказали со словами: «Не мороз, дойдешь». Ребенок неконфликтный, возразить или спорить со взрослым человеком не могла», — добавил Павел.

В августе сообщалось, что в Иркутске произошел конфликт между водителем автобуса и пассажиром, который хотел провезти в салоне велосипед. При посадке молодого человека с велосипедом водитель несколько раз прижал его дверями, а затем вышел из кабины и выгнал из салона. На готовность пассажира оплатить провоз багажа и объяснение, что у велосипеда спустило колесо, водитель не отреагировал.

Ранее пассажиры застали водителя автобуса за просмотром порно.

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