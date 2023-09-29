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Москвичка обвинила сожителя в изнасиловании двухлетнего сына

Shot: в Москве женщина обвинила сожителя в изнасиловании двухлетнего сына

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Depositphotos

В Москве страдающая от депрессии женщина обвинила сожителя в изнасиловании своего двухлетнего сына. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Пресненском районе столицы — 21-летняя москвичка вызвала скорую помощь своему двухлетнему сыну и заявила, что его изнасиловал проживающий с ними мужчина.

Прибывшие на место медики обнаружили плачущего мальчика и его мать, которая находилась не в себе. Мужчины, которого она обвинила в изнасиловании ребенка, там не было.

Москвичку и ее сына отвезли в больницу. Женщине вкололи успокоительное, а мальчика сейчас осматривают врачи. Выяснилось, что мать ребенка страдает от депрессивного расстройства.

Медики сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. На текущий момент полицейские разыскивают сожителя москвички. Женщина и ее сын остаются в больнице.

Ранее в подмосковной Ивантеевке мужчина пытался похитить ребенка с детской площадки.

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