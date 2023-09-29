Россиян предупредили, что семена льна в пище грозят отравлением цианидом

Россиянам порекомендовали не злоупотреблять добавлением в питание перемолотых семян льна. Их чрезмерное потребление может привести к отравлению цианидом, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина.

В семенах льна содержится соединение амигдалин. Оно, по словам диетолога, вырабатывает опасный для здоровья газообразный цианид, поэтому если переборщить с семенами, то можно отравиться.

«Если мы перемелем семена, то усвоение этого вещества организмом ускорится», – пояснила Соломатина.

Но в небольших количествах семена льна полезны для здоровья, просто нужно знать меру, подчеркнула врач-диетолог. Она посоветовала добавлять их по одной чайной ложке в салаты и каши.

Ученые ранее уже заявляли о вреде семян льна. Среди признаков отравления они называли головную боль, нерегулярное сердцебиение и проблемы с дыханием.

Напомним, диетологи отмечают, что блюда из овощей, семян льна и злаков могут помочь в сбросе лишнего веса.