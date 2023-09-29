Врач объяснила, как щелочная минералка может помочь при гриппе

При ОРВИ и гриппе важно увеличить потребление жидкости, включая минеральные воды, содержащие щелочь. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Вирус гриппа, например, неустойчив в щелочной среде. Однако для полноценного лечения и диагностики, рекомендуется обратиться к врачу», — отметила Бурнацкая.

Она добавила, что при простудных заболеваниях необходимо употреблять витамины С и D, для определения дозировки которых нужно проконсультироваться со специалистом.

Что касается профилактики ОРВИ и гриппа, врач посоветовала употреблять витамин С в виде морсов из клюквы, красной и черной смородины, а также шиповника.

Врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» для детей Ольга Бегашева до этого отмечала, что один из самых важных пунктов в профилактике ОРВИ и гриппа — соблюдение санитарно-гигиенических норм, таких как регулярное проветривание помещения, кварцевание, влажная уборка, а также тщательное мытье рук всеми членами семьи.

Ранее врач назвал продукты, которые помогут быстрее справиться с простудой.