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Врач объяснила, как щелочная минералка может помочь при гриппе

Терапевт Бурнацкая посоветовала пить щелочную минералку во время гриппа

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При ОРВИ и гриппе важно увеличить потребление жидкости, включая минеральные воды, содержащие щелочь. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Вирус гриппа, например, неустойчив в щелочной среде. Однако для полноценного лечения и диагностики, рекомендуется обратиться к врачу», — отметила Бурнацкая.

Она добавила, что при простудных заболеваниях необходимо употреблять витамины С и D, для определения дозировки которых нужно проконсультироваться со специалистом.

Что касается профилактики ОРВИ и гриппа, врач посоветовала употреблять витамин С в виде морсов из клюквы, красной и черной смородины, а также шиповника.

Врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» для детей Ольга Бегашева до этого отмечала, что один из самых важных пунктов в профилактике ОРВИ и гриппа — соблюдение санитарно-гигиенических норм, таких как регулярное проветривание помещения, кварцевание, влажная уборка, а также тщательное мытье рук всеми членами семьи.

Ранее врач назвал продукты, которые помогут быстрее справиться с простудой.

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