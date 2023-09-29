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В Госдуме проблему кадрового голода предложили решать распределением выпускников

Депутат Морозов: важно распределять выпускников вузов и ссузов по специальностям

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Shutterstock

Более 40% российских выпускников вузов и ссузов не идут работать по специальности, заявил депутат Госдумы Сергей Морозов. В интервью kp.ru он призвал уделить внимание вопросу распределения молодежи на рабочие места согласно их специальностям.

«Недавно я прочитал экспертное исследование. Среди разносчиков пиццы 42% людей с высшим образованием. Но я слабо верю, чтобы какой-то университет готовил разносчиков пиццы», – отметил Морозов.

Также решить проблему с кадровым дефицитом на рынке труда нужно с участием самих работодателей, считает депутат. Так, он призвал предусмотреть регулярное повышение зарплат и меры поддержки сотрудников предприятий, в числе которых – возможность получения второго и третьего образования, наличие жилищных программ и другие.

«Очень важно, чтобы господа работодатели брали разные жилищные программы, чтобы закрепить молодого специалиста, приобретая для него жилье, – отметил депутат. – Никто не говорит о том, что жилье сразу надо подарить, по-разному можно решить этот вопрос».

Напомним, по результатам недавнего исследования, кадровый голод в промышленности достиг рекорда 1996 года. Так, в июле с этой проблемой столкнулись 42% российских предприятий.

В Минобрнауки ранее сообщили, что в 2025 году в России ожидается массовый переход на новую систему высшего образования.

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