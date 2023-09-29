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Мужчина напал на 10-летнего мальчика и ударил девушку в Якутске

В Якутске мужчина «из органов» напал на 10-летнего мальчика

В Якутске неизвестный мужчина напал на 10-летнего мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал 14News.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 29 сентября на улице Королева. На кадрах видно, как мужчина подходит к группе детей и хватает мальчика за одежду. Он держит ребенка, а затем поднимает его над землей и толкает.

«Ребенка в прямом смысле слова отбили парень с девушкой которые выскочили из магазина. Девушку мужчина тоже ударил, и он был страшно недоволен что ему не дали расправиться с ребенком», — рассказал очевидец произошедшего, передает 14News.

Свидетель инцидента также сообщил, что напавший на ребенка россиянин трудится «в органах» и «следит за правопорядком». Чем мужчине не угодил школьник не уточняется.

Ранее петербуржец, изрезавший ножом лицо ребенку, получил условный срок.

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