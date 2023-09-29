Мурманская и Амурская области стали лидерами по приросту числа туристов этим летом

За лето 2023 года приток туристов в Мурманскую и Амурскую области по сравнению с сезоном 2022 года составил 39% и 17% соответственно, сообщает пресс-служба «МегаФона».

По общему количеству принятых туристов по-прежнему лидирует Краснодарский край. Второе место занимает Москва, а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. В пятерку самых популярных регионов также вошли Дагестан и Татарстан.

Лидером роста минувшего летнего сезона стала Мурманская область, которую в летние месяцы посетили на 39% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года. Следом в рейтинге идет Амурская область (+17%). Одной из главных точек притяжения в регионе стал космодром Восточный, где летом прошло несколько пусков, что повысило популярность экскурсий на высокотехнологичный объект.

По 16% прибавили Забайкальский край и Калининградская область. В Забайкалье летом туристы посещали систему Ивано-Арахлейских озер, национальный парк «Алханай» и ленд-арт парк «Тужи». А в Калининградской области — остров Иммануила Канта в центре главного города региона, поселок-курорт Отрадное и город-курорт Зеленоградск.

Регионами с наиболее активно путешествующими жителями по итогам лета стали Москва (снижение на 2% год к году), Санкт-Петербург (+2%), и Самара (+5%): их жители отправлялись в другие части страны чаще всего.

По данным «МегаФона», наиболее активно ездят по стране абоненты в возрасте 31-45 лет, на них приходится больше половины всех поездок (51%). Еще порядка 38% любителей внутреннего туризма — это россияне от 45 лет.

В путешествиях по России тратится в среднем на 10% больше интернет-трафика, чем в домашнем регионе. А когда пакет трафика оказывается исчерпан, россияне предпочитают не искать точку доступа к Wi-Fi, а приобретать пакет с дополнительными гигабайтами.