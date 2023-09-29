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Власти Армении назвали число вынужденных переселенцев из Карабаха

В кабмине Армении сообщили о почти 89 тысячах человек приехавших из Карабаха

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David Ghahramanyan/Reuters

В Армению из Нагорного Карабаха приехали почти 89 тысяч вынужденных переселенцев. Об этом сообщила пресс-секретарь правительства Армении Назели Багдасарян на брифинге, передает ТАСС.

Как рассказала Багдасарян, по состоянию на 10:00 (9:00 мск) в Армению прибыли 88 тысяч 780 человек.

Регистрацию прошли 63 тысячи 483 человека, правительство предоставило временное жилье 20 тысячам 306 переселенцам, подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что власти Азербайджана начали регистрировать проживающих в Нагорном Карабахе армян с целью определения их юридического статуса.

До этого МИД Азербайджана назвал ложными обвинения в этнических чистках армян в Нагорном Карабахе, в чем азербайджанскую сторону обвинил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее экс-депутат Нацсобрания Армении оценил перспективу возвращения армян в Карабах.

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