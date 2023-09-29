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Врачи назвали главные отличия новой волны ковида от предыдущих

Глава НМИЦ Голухова: раньше после ковида люди чаще страдали от болезней сердца

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Shutterstock

Коронавирусная инфекция теперь будет новой версией сезонного заболевания, и к этому необходимо привыкать, считает директор НМИЦ им.Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова. Новые волны ковида несравнимы по степени тяжести с первыми, заявила она в беседе с kp.ru.

Раньше перенесшие коронавирус пациенты очень часто страдали от заболеваний сердца, отметила врач.

«Часть из них переносили миокардит, другие – воспаление стенок коронарных сосудов, тех, что питают сердце, у многих было нарушение сердечного ритма. На этот раз есть свидетельства того, что эта нынешняя волна переносится легко, поэтому миокардитов будет меньше», – отметила Голухова.

При этом она призвала не пренебрегать профилактическими мерами и по возможности избегать места скопления людей, носить маски. Даже если житель легко переносит ковид, ему следует помнить, что он может заразить пожилого или человека с хроническим заболеванием, для которого ковид станет более тяжелым испытанием с серьезными последствиями.

Напомним, в этом сезоне в мире начал распространяться новый штамм коронавируса «пирола». Как объясняли врачи, появление новых вариаций вируса связано с тем, что он постоянно мутирует на фоне растущей заболеваемости.

Ранее врачи также рассказали, что коронавирус может спровоцировать ожирение.

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