Врач назвал продукты, которые помогут быстрее справиться с простудой

При простуде стоит пить компоты и морсы из различных ягод, потому что они помогут ускорить выздоровление. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Кроме того, он посоветовал есть яйца, которые смогут дать болеющему белок и энергию.

«Человек, который болеет, нуждается в энергии, хорошем белке и разных противовоспалительных веществах, которые мы называем флавоноидами», — пояснил Гинзбург.

Еще одним продуктом, который ускорит выздоровление, является мед, продолжил врач. Его можно добавлять в чай в небольших количествах.

Врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» для детей Ольга Бегашева до этого говорила, что один из самых важных пунктов в профилактике ОРВИ и гриппа — соблюдение санитарно-гигиенических норм, таких как регулярное проветривание помещения, кварцевание, влажная уборка, а также тщательное мытье рук всеми членами семьи.

Врач-терапевт Татьяна Романенко отмечала, что при некоторых заболеваниях, в том числе, при простуде опасно принимать ванну, так как это грозит серьезными последствиями.

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