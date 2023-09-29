Петербуржец, 19 раз позвонивший в полицию с угрозами теракта, отправлен в психлечебницу

Жителя Санкт-Петербурга, угрожавшего захватить школу, отправили в психлечебницу. Об этом сообщает 78.ru.

27 сентября 43-летний мужчина позвонил по номеру 112, чтобы сообщить о своих намерениях напасть на образовательное учреждение. Как подсчитали правоохранители, всего с экстренными службами он попытался связаться 19 раз.

Местонахождение заявителя было оперативно установлено, злоумышленника доставили в отдел внутренних дел. Там же медики осмотрели задержанного и приняли решение доставить нарушителя на лечение в психиатрическую больницу.

В настоящее время полицейские решают вопрос о возбуждении в его отношении уголовного дела.

Ранее в Благовещенске ответчик пришел в суд с пистолетом и был оштрафован.