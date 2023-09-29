Жителя Керчи задержали по подозрению в госизмене, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, подозреваемый вышел на связь с украинской разведкой и по ее заданию снимал на видео передвижения российской военной техники.

На допросе задержанный признался, что присылал в украинские чат-боты информацию о российских военных колоннах. По его словам, в основном это были односторонние каналы, но были и такие, в которых просили уточнить присланную информацию.

Накануне в Федеральной службе безопасности РФ сообщили о задержании в Севастополе россиянина по подозрению в госизмене. По данным ведомства, в 2022 году, уклоняясь от мобилизации, подозреваемый убыл на территорию одного из государств — участников СНГ, а затем был завербован украинским Минобороны.

По заданию иностранной спецслужбы россиянин трудоустроился на работу в организацию, строившую фортификационные сооружения в Крыму, и передавал сведения военной разведке Украины.

Ранее Роскомнадзор впервые привлек к ответственности мессенджер WhatsApp за отказ удалять запрещенную информацию.