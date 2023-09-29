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В России предложили расширить налоговые льготы для многодетных семей

Депутат Крупник предложил освободить многодетных от уплаты налога на две машины

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Shutterstock

Налоговые льготы для многодетных семей в отношении личного транспорта необходимо расширить и сделать едиными для всей России. С таким предложением выступил депутат петербургского Заксобрания Павел Крупник, пишет «Парламентская газета». Письмо со своими предложениями и аргументами он направил руководителю Федеральной налоговой службы России Даниилу Егорову.

Крупник отметил, что пока налоговые преференции для многодетных различаются в разных регионах. Например, в Москве и Подмосковье семьи освобождаются от налога только на одно транспортное средство, в Санкт-Петербурге — транспортное средство, мощность двигателя которого не превышает 150 лошадиных сил, в Курской области — автомобиль отечественного производства с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил. По мнению депутата, налоговые льготы должны быть едиными и распространяться на два семейных автомобиля.

«Современная многодетная семья часто владеет двумя автомобилями. <...> При этом льгота дается только на один автомобиль. Наверное, было бы справедливым сделать так, чтобы льготное налогообложение распространялось на семьи, где владеют двумя машинами. Вероятно, стоит задуматься над тем, чтобы правила были общими на всю страну, а не разнились от региона к региону», — сказал Крупник.

Парламентарий добавил, что считает нужным снять любые ограничение на производителя машины и на его мощность, чтобы многодетные семьи могли подобрать себе транспорт по своим потребностям.

26 сентября депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что некоторые категории арендодателей следует освободить от уплаты налога со сдачи жилья. Такую меру поддержки он в обращении к главе Минтруда Антону Котякову призвал предусмотреть, в частности, для пожилых и многодетных.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае введут новую меру поддержки многодетных семей.

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