Пресс-секретарь кабмина Армении Назели Багдасарян заявила, что в Армению из Карабаха переехали около 85 тысяч человек. Об этом она написала на своей странице в соцсетях.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в социальную жизнь Азербайджана будет проходить со «сложностями».
Ранее власти Азербайджана начали регистрировать проживающих в Нагорном Карабахе армян с целью определения их юридического статуса.
Как заявили в администрации, рабочей группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахе даны поручения, связанные с установлением юридического статуса этих лиц. Она должна выполнить их, чтобы обеспечить устойчивую реинтеграцию армянского населения региона.
Также Азербайджан призвал этнических армян, проживающих на территории Нагорного Карабаха, остаться в регионе и стать частью азербайджанского общества.
Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.