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В Армению из Карабаха переехали около 85 тысяч человек

Кабмин: в Армению из Карабаха переехали около 85 тысяч человек

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David Ghahramanyan/Reuters

Пресс-секретарь кабмина Армении Назели Багдасарян заявила, что в Армению из Карабаха переехали около 85 тысяч человек. Об этом она написала на своей странице в соцсетях.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в социальную жизнь Азербайджана будет проходить со «сложностями».

Ранее власти Азербайджана начали регистрировать проживающих в Нагорном Карабахе армян с целью определения их юридического статуса.

Как заявили в администрации, рабочей группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахе даны поручения, связанные с установлением юридического статуса этих лиц. Она должна выполнить их, чтобы обеспечить устойчивую реинтеграцию армянского населения региона.

Также Азербайджан призвал этнических армян, проживающих на территории Нагорного Карабаха, остаться в регионе и стать частью азербайджанского общества.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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