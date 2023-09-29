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Двое 16-летних подростков надругались над сверстницей, снимая процесс для соцсетей

Во Франции девушка пострадала от сексуального насилия со стороны двух подростков

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Gerard Bottino/Global Look Press

На северо-востоке Франции двое несовершеннолетних надругались на сверстницей и снимали происходящее для соцсетей. Об этом сообщает Actu17.

Сцены насилия, записанные двумя 16-летними подростками, появились 16 сентября в Snapchat, TikTok и X (бывший Twitter). На кадрах видно, как операторы нападают на молодую девушку.

По имеющимся данным, это произошло в городе Туркуэне, в одном из безлюдных мест. Пострадавшая просила одного из школьников оставить ее в покое, но тот в ответ грубо предложил девушке сексуальный акт. После чего оба подростка ее изнасиловали.

21 сентября несовершеннолетние были задержаны и заключены под стражу после того, как полиция распространила их данные в соцсетях. Как отмечается, подозреваемые явились в полицейский участок самостоятельно.

Расследованием инцидента занимается прокуратура. Состояние девушки после произошедшего неизвестно.

Ранее насильник выбил девушке зуб и надругался над ней около станции метро в центре Москвы.

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