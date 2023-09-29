Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины

Сигналы воздушной тревоги прозвучали в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных ресурса для оповещения граждан.

В Харьковской области тревога была объявлена в 7:19, в Днепропетровской — в 7:21. Спустя около 20 минут тревога была снята, однако красным цветом на карте остались помечены части Луганской и Запорожской областей, находящиеся под контролем Киева.

Ночью в Харьковской и Днепропетровской областях уже объявляли тревогу. Также сирены звучали в Сумской и Полтавской областях.

Накануне украинские СМИ писали о взрыве в Киеве. При этом, по информации «Страна.ua», тревога там не объявлялась.

В тот же день издание «Зеркало недели» сообщало, что серия взрывов произошла в Николаевской и Одесской областях. В этих регионах действовала воздушная тревога.

27 сентября в Днепропетровской области произошел взрыв. Глава областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что несколько газопроводов и линия электропередачи повреждены в Никопольском районе.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.