Переменная облачность и до 23 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу

По данным Гидрометцентра России, в Москве в пятницу ожидается переменная облачность и температура воздуха до +23 градусов. В течение дня столбики термометров поднимутся до +21-23 градусов, а ночью ожидается +9 градусов. Прогнозируется отсутствие осадков, пишет ТАСС.

Ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет повышенным и составит 754 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура воздуха будет колебаться от +19 до +24 градусов. Ночью на субботу ожидается +6 градусов.

Ранее президент США Джо Байден назвал единственную угрозу существованию человечества.