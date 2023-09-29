Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Переменная облачность и до 23 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу

В Москве синоптики спрогнозировали до 23 градусов тепла в пятницу

close
100%
Vladimir Baranov/Global Look Press

По данным Гидрометцентра России, в Москве в пятницу ожидается переменная облачность и температура воздуха до +23 градусов. В течение дня столбики термометров поднимутся до +21-23 градусов, а ночью ожидается +9 градусов. Прогнозируется отсутствие осадков, пишет ТАСС.

Ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет повышенным и составит 754 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура воздуха будет колебаться от +19 до +24 градусов. Ночью на субботу ожидается +6 градусов.

Ранее президент США Джо Байден назвал единственную угрозу существованию человечества.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях