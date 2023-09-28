Служба безопасности аэропорта задержала голого мужчину, который рычал и нападал на пассажиров

В израильском аэропорту имени Бен-Гуриона служба безопасности задержала дебошира. Об этом сообщает издание The Jerusalem post.

По данным СМИ, 27 сентября мужчина полностью разделся в зале ожидания воздушного вокзала и начал приставить к людям: она рычал, стучал по столам, переворачивал их. К моменту прибытия охраны дебошир успел наброситься на двоих человек.

Нарушителем порядка оказался 30-летний израильтянин. Сотрудники аэропорта задержали мужчину и передали в полицию, которая в свою очередь направила его на обследование в Медицинский центр Шиба.

Ранее россиянин устроил дебош на борту и угрожал взорвать самолет.