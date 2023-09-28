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В Минздраве оценили ситуацию с заболеваемостью гриппом в России

Мурашко: ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в России стабильная

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Руководитель Министерства здравоохранения Михал Мурашко заявил, что специалисты оценивают ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в России как стабильную и ровную. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

Он подчеркнул, что в начале учебного года, когда дети вернулись в школы, наблюдался определенный подъем заболеваемости. В текущий момент ситуация стабилизируется, в определенной степени пошла на снижение, утверждает министр.

По его словам, особенно ощутимо это наблюдается в Москве, но в других регионах страны все еще есть незначительный подъем заболеваемости.

«Это фактически сопровождается каждый год с началом учебного года. Но ситуация в целом стабильная и ровная», — рассказал министр.

Он добавил, что противогриппозные вакцины поставили во все регионы России, у них высокий уровень безопасности и эффективности. 

До этого Мурашко заявил, что специалисты наблюдают в России определенный подъем заболеваемости COVID-19, но число госпитализаций небольшое.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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