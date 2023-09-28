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Медведь пробрался в столовую на Сахалине и украл продукты

На Итурупе медведь пробрался в столовую и попал на видео

Медведя, ворующего из пакета рыбу в столовой на Итурупе сняли на видео. Кадры ролика публикует Telegram-канал общественно-политической газеты «Красный Маяк».

Пиршество косолапого снял на видео очевидец, медведь пробрался в столовую в поселке Рыбаки и съел продукты. Мужчина, который стал свидетелем трапезы косолапого пытался прогнать животное, но хищник, не обращая на него внимания, вытащил из пакеты рыбу и пошел навстречу человеку.

Автор ролика спасся бегством. Голодные медведи уже не в первый раз наведываются к жителям Итурупа, несколько дней назад хищников заметили в том же поселке, они бродили по дворам около жилых построек.

Ранее медведи разогнали отдыхающих на пикнике и съели котлеты для бургеров.

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