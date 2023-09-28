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Туроператоры рассказали, где дешево отдохнуть в России на море в октябре

АТОР: тур на двоих в Сочи в октябре обойдется в 39860 руб.

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Одно из самых доступных российских направлений для отдыха в октябре — Сочи. Об этом рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, в начале октября в Сочи можно найти путевку за 39860 руб. Тур за эту стоимость рассчитан на двоих и длится десять дней. В него входит авиаперелет, завтрак и наличие на территории отеля подогреваемого бассейна. Хотя, по словам экспертов, синоптики прогнозируют, что в начале октября можно будет купаться в Черном море — его температура составит около 23 градусов.

Из самых демократичных вариантов пляжного отдыха за границей турфирмы предлагают путевки в Абхазию. Десятидневная путевка на двоих в Абхазию может обойтись в 44944 руб.

Ранее туроператоры назвали 10 самых красивых направлений для путешествия по России осенью.

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