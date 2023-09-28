В Ростовской области мужчина совратил семиклассницу

В Ростовской области полиция задержала 45-летнего мужчину, которого подозревают в совращении семиклассницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?».

С заявлением в полицию Семикараторского района обратилась мать пострадавшей девочки. По словам женщины, ее 13-летняя дочь подверглась изнасилованию со стороны жителя хутора Павлов, который был ранее судим за браконьерство.

По предварительной версии, с 15 июля по 18 сентября мужчина неоднократно вступал в половую связь с девочкой в салоне его личного ВАЗ-2113. Перед тем как совершить преступление, мужчина отвозил школьницу подальше от хутора.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение, совершенное с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста».

Ранее в Петербурге задержали тренера по плаванию, которого подозревают в изнасиловании 13-летней школьницы.