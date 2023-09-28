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Пьяный россиянин раздел курьера службы доставки и отобрал сумку

В Красноярске задержали мужчину, который раздел и ограбил доставщика еды

В Красноярске полицейские задержали мужчину, который напал на сотрудника службы доставки, заставил его раздеться и забрал термосумку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Инцидент произошел в подъезде многоэтажки по улице Киренского и попал на записи камер видеонаблюдения. Курьер вез продукты в одну из квартир, когда к нему подошел нетрезвый мужчина и, угрожая, потребовал снять фирменную куртку и отдать термосумку.

Молодой человек испугался и отдал злоумышленнику требуемое. Грабитель переоделся в одежду курьера и скрылся, но его удалось оперативно задержать.

На допросе 22-летний мужчина признался, что был сильно пьян и не отдавал отчет своим действиям. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее курьера-мигранта избили и ограбили после дорожного конфликта в Петербурге.

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