Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ребенка с разрывом почки спасли московские врачи

В Москве врачи сохранили ребенку почку после неудачного падения с велосипеда

close
100%
Depositphotos

В детскую городскую клиническую больницу святого Владимира экстренно поступил пятилетний мальчик с острой болью в области поясницы, он неудачно упал с велосипеда. Об этом сообщает Мосгорздрав.

В приемном покое больницы мальчика осмотрели медики у него была выявлена тяжелая травма — разрыв почки. Выяснилось, что мальчик катался на велосипеде и неудачно упал, ударившись поясницей.

Требовалось экстренное хирургическое вмешательство, операция длилась более трех часов хирурги удалили размозженные ткани и ушили место разрыва органа, был велик риск, что поврежденный орган придется удалить.

Спустя месяц после операции почка приняла нормальные размеры, кровоток в ней полностью восстановился, все функции органа удалось сохранить.

Ранее в Саратове у четырехлетнего мальчика во время посещения бани остановилось сердце.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях