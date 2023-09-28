Ребенка с разрывом почки спасли московские врачи

В детскую городскую клиническую больницу святого Владимира экстренно поступил пятилетний мальчик с острой болью в области поясницы, он неудачно упал с велосипеда. Об этом сообщает Мосгорздрав.

В приемном покое больницы мальчика осмотрели медики у него была выявлена тяжелая травма — разрыв почки. Выяснилось, что мальчик катался на велосипеде и неудачно упал, ударившись поясницей.

Требовалось экстренное хирургическое вмешательство, операция длилась более трех часов хирурги удалили размозженные ткани и ушили место разрыва органа, был велик риск, что поврежденный орган придется удалить.

Спустя месяц после операции почка приняла нормальные размеры, кровоток в ней полностью восстановился, все функции органа удалось сохранить.

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