Назван самый негостеприимный регион РФ

Опрос SuperJob показал, что больше всего туристам не рады в Краснодарском крае — 26% жителей этого региона признались в раздражении из-за гостей из других регионов. Об этом сообщается на сайте агрегатора.

Сообщается, что меньше всего недовольства туристы вызывают на Камчатке — 74% опрошенных заявили, что им не приносит никакого беспокойства приезд отдыхающих.

Реже всего граждан популярных среди туристов районов раздражает их количество, чаще всего — оставленный мусор, вандализм и неподобающий внешний вид.

В опросе участвовали жители Камчатки, Алтайского, Ставропольского и Краснодарского краев, Калининградской области, Крыма и Дагестана. В опросе приняли участие 2,1 тыс. человек, по 300 из каждого перечисленного региона

До этого стало известно, где российские туристы чаще всего отдыхали в сентябре.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.