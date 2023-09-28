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Кадыров одной фразой ответил на слухи об ухудшении самочувствия

Кадыров показал бицепс в качестве ответа на вопрос об ухудшении здоровья

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Татьяна Барыбина/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров одной фразой «Ахмат — сила!» ответил на слухи об ухудшении самочувствия. Его комментарий разместил российский журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

В ходе разговора с главой Чеченской Республики, Зарубин сказал, что в течение последних недель в социальных сетях распространялась туманная информация об ухудшении здоровья политика.

Кадыров в ответ на это поднял руку вверх, демонстрируя бицепс, и произнес лозунг «Ахмат — сила!» в честь своего отца Ахмата Кадырова, который в прошлом занимал пост главы региона.

Ранее Кадыров высказался о роли отца в его политической карьере. Он выложил видеозапись со своим отцом Ахматом и заявил, что будет делать все, чтобы оправдать его надежды.

28 сентября российский президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Рамзаном Кадыровым, в ходе которой стороны обсудили экономику Чечни и спецоперацию.

В Кремле «не захотели» комментировать видео с сыном Кадырова.

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