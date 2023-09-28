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Россиянам рассказали, какие осложнения вызывает гипертония

Врач Романенко: гипертония может привести к инфаркту и инсульту

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Гипертония может привести к кровоизлияниям в глаза, а также к инфаркту и инсульту. Об этом в интервью «Москве 24» предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко. По ее словам, часто повышенное артериальное давление не сопровождается какими-либо симптомами, но все равно пагубно влияет на здоровье человека.

«Одним из грозных осложнений гипертонии являются острые нарушения мозгового кровообращения, когда на фоне повышенного давления нарушается кровоток в сосудах головного мозга. Геморрагический инсульт возникает вследствие разрыва этого сосуда. Из-за других механизмов, которые усугубляются под действием повышенного давления, может быть ишемический инсульт», — объяснила специалист.

Людям, страдающим гипертонической болезнью, она посоветовала следить за показателями артериального давления. Удерживать значения в норме, по ее словам, можно с помощью специальных препаратов, назначенных лечащим врачом.

В 2023 году ученые из университета медицинских наук Доу в Пакистане обнаружили, что пациенты с бессонницей находятся в группе риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также выяснилось, что люди, у которых есть проблемы со сном, могут быть более склонны к летальному исходу в связи с инфарктом.

Ранее врач перечислила привычки, разрушающие сердце.

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