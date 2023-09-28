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В Британии допустили проблемы с отоплением из-за украинского конфликта

ESO: Британия готова к зиме, но могут быть перебои с отоплением из-за Украины

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Depositphotos

Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid (ESO) заявил о незначительной возможности наличия перебоев с отоплением на фоне украинского конфликта вследствие его влияния на мировые энергетические рынки. Соответствующий доклад опубликован на сайте компании и недоступен с российского IP.

Согласно прогнозу, уровень мощности энергосетей будет снижен до 4,4 ГВт, что выше, чем прошлой зимой, когда он был снижен до 3,7 ГВт. Отмечается, что страна подготовлена к зиме лучше, чем в 2022-2023 году, благодаря подключению новых ветряных и угольных электростанций.

До этого в Германии приняли закон о климатически нейтральном отоплении.

Летом 2023 года ученые Института исследований государственной политики в Лондоне подсчитали, что при нынешних темпах строительства береговых ветряных электростанций Великобритания сможет достичь целевых показателей в сфере чистой энергетики на 2050 год к 6723 году.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.

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