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В Нижнем Новгороде семья заняла деньги у риелтора и лишилась квартиры

В Нижнем Новгороде риелтор лишила жилья семью с больным ребенком

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Pexels

В Нижнем Новгороде риелтор забрала себе жилье семьи с больным ребенком. Об этом сообщает НТВ.

Владелица квартиры взяла в долг у женщины 600 тысяч рублей, так как ей понадобились деньги на лечение дочери. В рамках соглашения мать оставляла квартиру под залог и не знала, на что соглашается.

В результате она не смогла отдать деньги своевременно, но уладила этот вопрос с риелтором.

Спустя некоторое время выяснилось, что, несмотря на погашенную задолженность, женщина переписала квартиру на себя. На это риелтор заявила, что семья может остаться, подписав с ней договор об аренде. Позже мать семьи узнала, что без ее ведома женщина оформила еще один заем.

Родители отказались выплачивать долг и отправились в суд.

Ранее в Самарской области завели уголовное дело на экс-сотрудниц банка, которых подозревают в хищении 114 млн рублей у клиентов.

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