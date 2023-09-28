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Россияне выступили против домашних родов

«КП»: 89% россиян выступили против домашних родов

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Shutterstock

Большинство (89%) россиян выступают против домашних родов, показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 9,4 тыс. человек.

Эта часть россиян уверена, что в таком случае женщины подвергают опасности как себя, так и ребенка.

«Нельзя рожать дома. Вдруг, сильное кровотечение и «скорая» не успеет доехать. А такое не редкость», — отметила одна из участниц опроса.

Еще 6% респондентов сказали, что не осуждают естественные роды. Однако они считают, что рядом с роженицей в любом случае должен находиться кто-то из специалистов, кто сможет помочь ей и ребенку, если что-то пойдет не так.

«Если беременность протекает без патологий, то вполне можно рожать дома, но под присмотром неанотолога», — сказала респондентка.

4% опрошенных ответили, что не будут решать за других, но сами бы не стали рожать дома. Мужчины также выступили против домашних родов своих супруг. Положительно к домашним родам относится лишь 1% россиян.

В середине сентября в Ростове-на-Дону врачи приняли роды у женщины с сильными болями в животе, которая не подозревала о беременности. Родственники думали, что боли могли быть вызваны наличием миомы.

Ранее сообщалось, что звезда «Гарри Поттера» впервые стала матерью.

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