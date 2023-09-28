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В Великобритании женщина не отказалась от солярия после онкологии и заболела во второй раз

В Великобритании женщина посещала солярий и дважды заболела раком

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В Великобритании 48-летняя женщина несколько раз оказывалась у онколога из-за искусственного загара. Об этом сообщает Daily Mail.

Британка из города Портсмут начала посещать солярий в 15 лет. Спустя некоторое время эффект от него накопился и в 2014 году на ее спине появилось пятно, которое оказалось злокачественным.

В результате врачи провели операцию и удалили новообразование. Несмотря на это, женщина продолжила посещать процедуру.

Это привело к тому, что в 2021 году британка почувствовала боль в руках и плечах, но не обратилась к врачам и занялась самолечением. Уже в 2023 году у нее заболела левая часть груди. Врачи заключили, что у нее в легком появилась меланома, из-за которой в левом легком выросла опухоль.

Удалить новообразование невозможно из-за близости к сосудам и сердцу. На данный момент женщина ведет активный образ жизни и пользуется только автозагаром.

Ранее в Нижегородской области онколога арестовали за то, что он подменял дорогие лекарства на физраствор с целью получения личной выгоды.

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