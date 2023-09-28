В РФС оценили решение УЕФА о допуске спортсменов из России к турнирам

Решение УЕФА допустить к участию в турнирах юношеские сборные из России – это первый шаг к возвращению спортсменов из РФ к международным соревнованиям, считает почетный президент РФС Вячеслав Колосков. УЕФА считает Российский футбольный союз сильным членом, отметил он в беседе с НСН.

«Такое решение позволяет рассчитывать на дальнейшие шаги по снятию ограничений. Допуск наших девочек и ребят дает такое право. УЕФА на правильном пути, мы с оптимизмом ждем дальнейших шагов», – добавил Колосков.

Хотя спортсменам придется пока выступать под нейтральным флагом, это не отразится на чувстве их патриотизма, уверен Колосков. По его мнению, полноценное возвращение спортсменов с российской символикой возможно только после завершения спецоперации.

«Мы последние две Олимпиады играли и выступали именно в таких же условиях. И никто не говорил, что это не патриотизм, люди прославляли Россию, российский спорт», – добавил почетный президент РФС.

Напомним, ранее в Госдуме призвали наказать страны, которые после решения УЕФА, озвученного 26 сентября, заявили о намерении бойкотировать международные соревнования.

О бойкоте заявили, в частности, Великобритания, Польша, Латвия, Швеция, Украина. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».