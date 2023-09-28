В Госдуме призвали наказать страны за бойкот из-за решения УЕФА по России

Страны, которые заявляют о бойкоте из-за допуска российских юношеских команд к турнирам, следует наказать, считает глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев. Принимая решение о допуске спортсменов из России, в УЕФА были готовы к протестам отдельных стран, заявил он в беседе с НСН.

Депутат призвал поддержать УЕФА на фоне осуждений и угроз других стран.

«Я думаю, что решение все-таки принято большинством, поэтому страны должны будут это исполнять, — добавил он. — Страны, которые решили якобы бойкотировать, они знали о таком решении УЕФА. Это так, заявление для громких лозунгов. Они сделают хуже только себе, не придут на матч? Получат техническое поражение».

Решением бойкотировать турниры страны «наказывают» своих юных спортсменов, отметил Свищев. При этом он подчеркнул, что представители этих государств используют недопустимые лозунги и призывы, заслуживающие наказания.

В целом новость о допуске российских ребят к турнирам он назвал положительной, добавив, что им будет сложно объяснить необходимость выступать в «безликой форме». Однако такое решение УЕФА – это первый шаг к возвращению российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, добавил Свищев.

Напомним, в УЕФА 26 сентября заявили о решении допустить до участия в международных турнирах российские национальные команды из несовершеннолетних игроков до 17 лет при условии соревнования без флага и гимна. Сразу несколько стран в ответ заявили о бойкоте, в их числе – Великобритания, Польша, Латвия, Швеция, Украина. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Свищев предупредил о сложностях, которые ждут российских спортсменов на фоне решения УЕФА.